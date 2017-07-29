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Ки: Сайнс проделал отличную работу, чтобы пролезть в топ-10

29 июля 2017, суббота. 19:47. Авто

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки поделился впечатлениями от выступления пилотов команды в квалификации Гран-при Венгрии, отдав должное работе Карлоса Сайнса.

«Наш результат в квалификации был, вероятно, таким, какого мы и заслуживали. С утра на третьей практике мы сделали ещё один маленький шаг в правильном направлении после пятницы, но нам не хватает скорости в этот уик-энд на втором секторе, мы попробовали по максимуму поработать над этой проблемой, пусть и не могли полностью побороть проблемы. И „Макларен“, и „Рено“ были быстрее нас, но хорошо, что удалось одной машиной попасть в топ-10. Карлос проделал отличную работу, чтобы пролезть дальше. Использовать в третьем сегменте всегда немного рискованно, но не думаю, что это сильно сказалось на результате.

Даниил проиграл Карлосу всего две десятые, но там была такая плотная группа, что он проиграл несколько мест. Мы выжали из машины, сколько могли в этот уик-энд, пусть даже нам ещё надо поработать. Мы были довольно ободрены темпом на длинных сериях кругов в пятницу, так что, надеюсь, это поможет нам в завтрашней гонке, где мы, как всегда, попробуем показать максимум», — приводит слова Ки пресс-служба «Торо Россо».

Источник: Toro Rosso Сообщить об ошибке
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Торо Россо Даниил Квят Карлос Сайнс-младший Формула-1 Гран-при Венгрии
Новости. Авто
29 июля 2017, суббота
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