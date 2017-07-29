Магнуссен: по какой-то причине «Хаас» не был конкурентоспособен весь уик-энд

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Венгрии, на которой он занял шестнадцатое место.

«Мы не были конкурентоспособны весь уик-энд по какой-то причине. Мы ожидали, что здесь всё будет хорошо. Мы знали, что всё не будет совсем здорово из-за медленных поворотов, но, по крайней мере, это короткая извилистая трасса без длинных прямых. В теории в таких условиях мы не должны быть плохи, но темпа у нас нет. Кроме того, уик-энд стал трудным, когда мы не отработали пятницу.

Я проехал четыре круга сегодня с утра. Это не самая хорошая подготовка к квалификации. В такой ситуации я выжал максимум. Я был всего на сотую медленнее Ромена и показал такое же время, как ставший 15-м Перес, так что попадание во второй сегмент было совсем рядом. При столь малой подготовке я вполне доволен», — приводит слова Магнуссена пресс-служба его команды.