175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Магнуссен: по какой-то причине «Хаас» не был конкурентоспособен весь уик-энд

29 июля 2017, суббота. 20:21. Авто

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Венгрии, на которой он занял шестнадцатое место.

«Мы не были конкурентоспособны весь уик-энд по какой-то причине. Мы ожидали, что здесь всё будет хорошо. Мы знали, что всё не будет совсем здорово из-за медленных поворотов, но, по крайней мере, это короткая извилистая трасса без длинных прямых. В теории в таких условиях мы не должны быть плохи, но темпа у нас нет. Кроме того, уик-энд стал трудным, когда мы не отработали пятницу.

Я проехал четыре круга сегодня с утра. Это не самая хорошая подготовка к квалификации. В такой ситуации я выжал максимум. Я был всего на сотую медленнее Ромена и показал такое же время, как ставший 15-м Перес, так что попадание во второй сегмент было совсем рядом. При столь малой подготовке я вполне доволен», — приводит слова Магнуссена пресс-служба его команды.

Источник: Haas F1 Team Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Хаас Ф-1 Кевин Магнуссен Формула-1 Гран-при Венгрии
Новости. Авто
29 июля 2017, суббота
20:32 Хюлькенберг: штраф за коробку далёк от идеала, но я доволен скоростью машины
20:21 Магнуссен: по какой-то причине «Хаас» не был конкурентоспособен весь уик-энд
20:07 Лаппи лидирует после 21-го СУ Ралли Финляндии
19:47 Ки: Сайнс проделал отличную работу, чтобы пролезть в топ-10
19:32 Сайнс: с утра не ожидал, что попаду в Q3, мы можем гордиться этим результатом
19:29 Квят: надеюсь, что гонка будет полна событий
19:26 Ди Реста: я нервничал и волновался
19:15 Вандорн: надеюсь, «Макларен» попадёт в очки обеими машинами
19:12 Квят — о штрафе: команда не предупредила меня, что сзади кто-то подъезжает
18:28 Риккардо: думали, что «Ред Булл» приблизится к «Феррари»
18:15 Роуленд выиграл первую гонку Формулы-2 в Венгрии, Маркелов сошёл
18:13 Ферстаппен: при хорошем старте завтра в гонке появится много возможностей
17:27 Квят оштрафован на три позиции на старте Гран-при Венгрии
17:21 Квят предстанет перед стюардами в связи с возможной блокировкой Стролла
17:07 Алонсо: для «Макларена» уик-энд складывается хорошо, но в субботу не дают очков
16:54 Боттас: знали, что «Феррари» будет трудно превзойти в квалификации
16:39 Райкконен: круг был не так уж хорош, я разочарован
16:35 Хэмилтон: обгонять в Венгрии нельзя, будем ехать как поезд
16:21 Феттель: «Феррари» в хорошем состоянии, учитывая, где мы были год назад
16:04 Феттель выиграл квалификацию Формулы-1 в Венгрии, Хэмилтон — 4-й, Квят — 13-й
15:28 «Ред Булл» выпустил видео о рабочем дне механика Ферстаппена
15:00 Формула-2. Венгрия. Первая гонка. Онлайн-трансляция
14:52 Масса: жаль пропускать Венгрию, но я чувствую себя больным
14:35 К. Уильямс: ди Реста будет нервничать, но я в нём уверена
13:50 Ди Реста заменит Массу в «Уильямсе» на Гран-при Венгрии
13:47 «Феррари» рассчитывает избежать штрафа за лишние турбины
13:16 Четверо финнов лидируют после 17-го СУ Ралли Финляндии
13:15 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация. Онлайн-трансляция
13:08 Феттель — лучший в третьей практике Гран-при Венгрии Ф-1, Квят — 13-й
12:53 «Заубер» не исключает, что в 2018 году за него может выступать пилот «Феррари»
12:21 Бусыгин: заезд с Головнёй в любом случае будет красивым
12:21 Источник: скорость «Феррари» упала из-за проверок ФИА
11:41 Масса прошёл проверку ФИА и примет участие в Гран-при Венгрии
11:22 «Ред Булл»: наше крыло не гнётся, это оптическая иллюзия
10:55 Масса может пропустить Гран-при Венгрии из-за болезни
10:33 Риккардо: обновлённый болид «Ред Булл» кажется новой спецификацией
10:15 Алонсо: каждую неделю говорю одно и то же о будущем
09:52 Кэри: Формула-E — уличная вечеринка
09:24 Хэмилтон: Кубица — по-настоящему особенный пилот
09:00 Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
01:02 Вандорн: завтра «Макларен» может сделать шаг вперёд
00:49 Булье: «Макларену» предстоит ещё много работы, чтобы выжать максимум из болида
00:03 Кошарный о квалификации РДС в Рязани: я такого «мяса» вообще не видел!
00:00 Головня: главной задачей было победить — помогла концентрация и удача
28 июля 2017, пятница
23:55 Головня выиграл квалификацию этапа РДС в Рязани
Все новости RSS
Партнерский контент