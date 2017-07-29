Хюлькенберг: штраф за коробку далёк от идеала, но я доволен скоростью машины

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал итоги квалификации Гран-при Венгрии, отметив хорошую работу болида.

«Я очень доволен скоростью машины. На самом деле, она была хороша весь уик-энд. Мы нашли очень хорошую гармонию и баланс, и было приятно использовать их в квалификации. Конечно, штраф за замену коробки передач далёк от идеала, но такое иногда случается. Не было варианта, кроме как её поменять.

Длинные серии кругов выглядели многообещающими, так что есть хороший потенциал на гонку. У нас хорошая машина, чтобы отыграться», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».

По итогам квалификации Гран-при Венгрии Хюлькенберг занял седьмое место, тем не менее немец будет вынужден стартовать с двенадцатого места в связи со штрафом, полученным из-за замены коробки передач.