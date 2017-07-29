Палмер: всё, что нужно в гонке, — хороший ритм

Пилот «Рено» Джолион Палмер прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой он показал 11-е время.

«Машина работала хорошо. Я разочарован, что не попал в третий сегмент, но я буду стартовать с 10-го места, что даёт возможность заработать какие-то очки. Я был в топ-10 вчера и сегодня в первом сегменте, так что мы видим хороший потенциал болида. У нас есть новые комплекты резины, так что вариантов хватает. Всё, что нужно в гонке, — хороший ритм», — приводит слова Палмера пресс-служба «Рено».

В квалификации Гран-при Венгрии британец показал 11-е время, но будет стартовать с десятой позиции ввиду штрафа Нико Хюлькенберга.