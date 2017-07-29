Вольф — о ди Ресте: если это перезапустит его карьеру в Ф-1, буду рад

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал выступление Пола ди Ресты за «Уильямс» в квалификации Гран-при Венгрии. По словам Вольфа, шотландец был невероятен, и если это позволит ди Ресте вернуться в королевские гонки, то он только поприветствует такое событие.

«Честно говоря, невероятная работа. Попасть в эту машину в квалификации, никогда прежде не управляя ею, быть конкурентоспособным с партнёром по команде и не выглядеть странно в таких условиях — большое достижение. Я очень рад за Пола, потому что всё было против него.

Вернётся ли он в Формулу-1? Всё возможно, посмотрим, как он будет выглядеть завтра. По выступлениям в DTM вы можете убедиться, что его уровень очень достойный. Если сегодняшний день сможет перезапустить его карьеру в Формуле-1, то я буду это приветствовать", — приводит слова Вольфа Motorsport.