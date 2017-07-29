Бусыгин выиграл пятый этап Российской дрифт серии

В заключительных заездах пятого этапа РДС было два сюрприза, передаёт корреспондент «Чемпионата» Ольга Селезнёва. Один из них преподнёс Павел Бусыгин, который удивительным образом с 32-го места прошёл всю сетку и после контакта с Евгением Лосевым в топ-8 и ошибок в финале всё же стал победителем этапа под Рязанью на автодроме «Атрон».

Второй сюрприз — выступление Александра Щеголева. Дебютант сезона-2017 на автомобиле BMW E36 JZX досадно разбил машину в последнем из финальных перезаездов и в итоге получил серебро.

Лидер сезона Геогрий Чивчян стал третьим, выиграв в битве за бронзу у екатеринбуржца Андрея Астапова.

Приз за самый эффектный дрифт получил пилот из Красноярска Дмитрий Ермохин.