Определены даты предсезонных тестов в 2018 году

Предварительные тесты сезона-2018 года пройдут в Барселоне и будут состоять из двух четырёхдневных циклов. Проведение первых тестов намечено на 26 февраля — 1 марта следующего года, ещё через пять состоится второй этап заездов, который пройдёт с 6 по 9 марта, сообщает Autosport.

В качестве альтернативы трассе в Барселоне рассматривался вариант проведения тестов на автодроме «Поль Рикар» во Франции. Однако погодные условия и конфигурация трека в Барселоне, позволяющая собрать максимум информации, сыграли решающую роль при выборе места.

Тестовые заезды также будут проведены по ходу следующего чемпионата.Первые из них намечены вновь в Барселоне (15-16 мая), а вторые в Венгрии (31 июля — 1 августа). Во время них, два дня должны быть выделены для работы молодых пилотов.