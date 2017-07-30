Ди Грасси выиграл первую гонку Формулы-E в Монреале, Буэми — четвёртый

Лукас ди Грасси стал победителем первой гонки Формулы-E в Монреале, захватив лидерство в общем зачёте чемпионата. Второе место занял Жан-Эрик Вернь, тройку лидеров замкнул Стефан Сарразен. Себастьен Буэми финишировал четвёртым.
При этом последний, стартовав с 12-го места, по ходу гонки откатился на 16-ю позицию, но сумел совершить спурт и оказался в шаге от подиума. На последнем круге Буэми не хватило совсем немного, чтобы обойти Стефана Сарразена. После завершения гонки в общем зачёте чемпионате Лукас ди Грасси имеет 175 очков, в то время как у Буэми в активе 169 баллов.
Отметим, что ещё один бывший пилот Формулы-1, Ник Хайдфельд, вынужден был сойти с дистанции после столкновения с Лоиком Дювалем, которое привело к поломке подвески на болиде немца.
1. Лукас ди Грасси (Team Abt)
2. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) +0,350
3. Стефан Сарразен (Techeetah) +7,869
4. Себастьен Буэми (DAMS) +8,256
5. Даниэль Абт (Team Abt) +8,592
6. Сэм Бёрд (Virgin Racing) +8,913
7. Николя Прост (DAMS) +10,058
8. Мич Эванс (Jaguar Racing) +10,457
9. Робин Фряйнс (Andretti Formula-E) +15,836
10. Феликс Розенквист (Mahindra Racing) +16,764.