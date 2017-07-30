Ди Грасси выиграл первую гонку Формулы-E в Монреале, Буэми — четвёртый

Лукас ди Грасси стал победителем первой гонки Формулы-E в Монреале, захватив лидерство в общем зачёте чемпионата. Второе место занял Жан-Эрик Вернь, тройку лидеров замкнул Стефан Сарразен. Себастьен Буэми финишировал четвёртым.

При этом последний, стартовав с 12-го места, по ходу гонки откатился на 16-ю позицию, но сумел совершить спурт и оказался в шаге от подиума. На последнем круге Буэми не хватило совсем немного, чтобы обойти Стефана Сарразена. После завершения гонки в общем зачёте чемпионате Лукас ди Грасси имеет 175 очков, в то время как у Буэми в активе 169 баллов.

Отметим, что ещё один бывший пилот Формулы-1, Ник Хайдфельд, вынужден был сойти с дистанции после столкновения с Лоиком Дювалем, которое привело к поломке подвески на болиде немца.

Формула-E. Монреаль. Гонка

1. Лукас ди Грасси (Team Abt)

2. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) +0,350

3. Стефан Сарразен (Techeetah) +7,869

4. Себастьен Буэми (DAMS) +8,256

5. Даниэль Абт (Team Abt) +8,592

6. Сэм Бёрд (Virgin Racing) +8,913

7. Николя Прост (DAMS) +10,058

8. Мич Эванс (Jaguar Racing) +10,457

9. Робин Фряйнс (Andretti Formula-E) +15,836

10. Феликс Розенквист (Mahindra Racing) +16,764.