Риккардо: после гонки у меня останется не так много друзей

Австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо ожидает, что гонка Гран-при Венгрии принесёт с собой много борьбы, а после её завершения список его друзей значительно уменьшится.

«Мы будем в порядке, это будет весёлая гонка. Не уверен, что у меня после неё останется много друзей, но это нормально. Шестое место — это дерьмо, и мы можем добиться лучшего. Я стартую в хвосте и мне нужно приложить усилия, чтобы продвинуться. Здесь нет возможности легко обгонять, так что я воспользуюсь некоторыми манёврами. В прошлом у меня здесь были весёлые обгоны.

Пилоты жалуются, что в этом году видимость в зеркалах хуже, чем прежде, так что у меня есть ещё один повод для обгонов. Что касается самой квалификации, то я оставался реалистом и не думал, что поул у нас в кармане, но всё же полагал, что мы будем сильными. В целом, если посмотреть на результат, даже в конце сессии мы уступали Хэмилтону не так уж и много. Я разочарован, так как мы близки к конкурентам, но этого по-прежнему не хватает. Думаю, что завтра найдём способ быть быстрее", — приводит слова Риккардо ESPN.