Результат Буэми в первой гонке Формулы-E в Монреале аннулирован

Пилот Формулы-E Себастьен Буэми, лидировавший практически на протяжении всего чемпионата в общем зачёте, в преддверии финальной гонки сезона практически утратил шансы на титул. После прорыва во вчерашней гонке с 12-го на 4-е мест швейцарец, тем не менее не заработал ни одного очка.

Его результат был исключён из протокола первой гонки в Монреале, сообщает официальный сайт Формулы-E. Причиной такого решения стало нарушение технического регламента. Болид Буэми оказался на 4 кг легче положенного.

Таким образом, теперь отставание Буэми от лидирующего ди Грасси составляет 18 очков.