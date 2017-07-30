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Результат Буэми в первой гонке Формулы-E в Монреале аннулирован

30 июля 2017, воскресенье. 09:32. Авто

Пилот Формулы-E Себастьен Буэми, лидировавший практически на протяжении всего чемпионата в общем зачёте, в преддверии финальной гонки сезона практически утратил шансы на титул. После прорыва во вчерашней гонке с 12-го на 4-е мест швейцарец, тем не менее не заработал ни одного очка.

Его результат был исключён из протокола первой гонки в Монреале, сообщает официальный сайт Формулы-E. Причиной такого решения стало нарушение технического регламента. Болид Буэми оказался на 4 кг легче положенного.

Таким образом, теперь отставание Буэми от лидирующего ди Грасси составляет 18 очков.

Источник: Formula E Сообщить об ошибке
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Теги
Лукас ди Грасси Матьё Вальбуэна Формула-E
Новости. Авто
30 июля 2017, воскресенье
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