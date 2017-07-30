Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00

Сегодня, 30 июля, на автодроме «Хунгароринг» состоится гонка 11-го этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Венгрии.



После 10 этапов в чемпионате лидирует Себастьян Феттель на «Феррари». Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» занимает 16-е место, набрав 4 очка.



Начало гонки запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция гонки