Хэмилтон: обойти «Феррари» получится только если у них будут проблемы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон предсказывает тяжёлую гонку Гран-при Венгрии, и с осторожностью оценивает шансы на успех в ней.

«Я думаю, что для „Феррари“ всё сложится хорошо. Пройти их будет очень сложно, только если у них будут какие-то проблемы», — приводит слова британца Sky Sports.

Вторит гонщику и глава «Мерседеса» Тото Вольф, который признаёт, что приоритетом команды является как можно меньший проигрыш соперникам.

«Это автоспорт и во время гонки может случиться многое. Посмотрим, каким будет результат. Но в целом речь идёт о том, чтобы минимизировать проигрыш. Наша машина запрограммирована хорошо работать на быстрых трассах, в то время как «Феррари» подходят медленные треки», — рассказал Вольф.