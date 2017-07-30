Алёшин: уверен, что получится сразиться за подиум на финише

Пилот команды IndyCar Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алёшин прокомментировал итоги квалификации к гонке в Мид-Огайо, на которой ему удалось показать лишь 21-й результат.

«В квалификации мы показали не тот результат, которого ожидали. Отчасти сказывается недостаточный темп из-за моего пропуска гонки в Торонто. Конечно, было бы здорово квалифицироваться на первых строчках, но главное — проехать гонку от старта до финиша.

Мы все знаем, что может произойти здесь, в Огайо. Те, кто видел прошлогоднюю гонку, понимают, что я имею в виду. Нам просто необходимо работать на результат и двигаться вперёд. И я более чем уверен — у нас получится сразиться за подиум на финише!» — приводит слова Алёшина официальный сайт СМП Рейсинг.