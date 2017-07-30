В «Макларене» примут решение о сотрудничестве с «Хондой» в сентябре

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье дал понять, что решение о том, продолжать ли сотрудничество с «Хондой» в следующем сезоне, в команде из Уокинга примут в сентябре.

«Формально, двигатель можно поменять за 12 недель до старта чемпионата. За три месяца до старта сезона это можно сделать в любой момент. Но если вы хотите строить вокруг двигателя базовый проект, то решение нужно принимать в сентябре», — приводит слова Булье Autosport.

В свою очередь, глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава надеется продолжить сотрудничество с «Маклареном».

«Нет никаких сомнений, что мы хотим работать с „Маклареном“ и дальше. Я доволен, что мы немного прибавили, и думаю, что это сделало наши отношения немного лучше», — заявил Хасегава.