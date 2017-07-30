Мацусита выиграл вторую гонку Формулы-2 в Венгрии, Маркелов — девятый

Японский пилот ART Grand Prix Нобухару Мацусита стал победителем второй гонки Формулы-2 на этапе в Венгрии. Второе место досталось Оливеру Роуленду, третьим к финишу пришёл Ник де Врис.
Российский пилот «Russian Time» Артём Маркелов завершил гонку на девятом месте, его партнёр по команде Лука Гьотто стал восьмым.
Формула-2. Венгрия. Вторая гонка
1. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix)
2. Оливер Роуленд (DAMS) +4,3
3. Ник де Врис (Rapax) +7,1
4. Шарль Леклер (Prema) +11,6
5. Норман Нато (Pertamina Arden) +12,4
6. Николас Латифи (DAMS) +13,4
7. Александер Албон (ART Grand Prix) +16,7
8. Лука Гьотто (Russian Time) +24,8
9. Артём Маркелов (Russian Time) +25,5
10. Шон Гелаэл (Pertamina Arden) +33,8.