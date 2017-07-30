Буэми по ошибке поругался с Да Коштой

Пилот Формулы-E Себастьен Буэми после завершения гонки в Монреале был недоволен поведением ряда пилотов на трассе. В частности, во время гонки у швейцарца после борьбы с Робином Фряйнсом было повреждено рулевое управление. Однако Буэми по ошибке стал высказывать свои претензии партнёру голландца по команде — Антонио Феликсу да Коште.

На представленном видео Буэми убеждает его, что именно он стал причиной повреждения рулевого управления, в свою очередь, да Кошта выразил искреннее удивление реакцией Себастьена.

Позже на своей странице в «Твиттере» да Кошта разместил забавный ролик, сопроводив его следующим текстом: «Когда Буэми ко мне подошёл».

Видео с разбирательством между Буэми и да Коштой можно посмотреть на официальной странице Формулы-E в «Твиттере». Упомянутый твит да Кошты размещён на его странице в социальной сети.