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Буэми по ошибке поругался с Да Коштой

30 июля 2017, воскресенье. 13:25. Авто

Пилот Формулы-E Себастьен Буэми после завершения гонки в Монреале был недоволен поведением ряда пилотов на трассе. В частности, во время гонки у швейцарца после борьбы с Робином Фряйнсом было повреждено рулевое управление. Однако Буэми по ошибке стал высказывать свои претензии партнёру голландца по команде — Антонио Феликсу да Коште.

На представленном видео Буэми убеждает его, что именно он стал причиной повреждения рулевого управления, в свою очередь, да Кошта выразил искреннее удивление реакцией Себастьена.

Позже на своей странице в «Твиттере» да Кошта разместил забавный ролик, сопроводив его следующим текстом: «Когда Буэми ко мне подошёл».

Видео с разбирательством между Буэми и да Коштой можно посмотреть на официальной странице Формулы-E в «Твиттере». Упомянутый твит да Кошты размещён на его странице в социальной сети.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Себастьен Буэми Формула-E
Новости. Авто
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