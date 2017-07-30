Алонсо: надеюсь, в следующем году вместо седьмого места будем бороться за поул

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал вчерашнее выступление в квалификации Гран-при Венгрии. В свой день рождения испанец завоевал восьмое место, но будет стартовать с седьмого места после штрафа Хюлькенберга. Тем не менее уже сейчас гонщик заявляет, что в следующем сезоне предпочтёт бороться за лидерство, а не за места в топ-10.

«Я очень горжусь командой, мы отлично поработали в последние три года. Надеюсь, что в следующем году мы увидим друг друга, и Булье или Браун сделают мне отличный подарок. Думаю, мы будем тут бороться за седьмое место, но это не та позиция, о которой мечтает пилот. Хотелось бы в следующем году вместо седьмой позиции бороться за поул», — приводит слова Алонсо F1Today.