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Источник: «Феррари» сохранит Феттеля и Райкконена на следующий сезон

30 июля 2017, воскресенье. 14:53. Авто

Руководство «Феррари» намерено сохранить нынешний состав команды на следующий сезон, сообщает со ссылкой на собственные источники Sky Sport Italia. Ожидается, что официально эту новость обнародуют на Гран-при Италии, которое в этом году пройдёт с 1 по 3 сентября.

Таким образом, и лидер общего зачёта этого сезона Себастьян Феттель, и его партнёр по команде Кими Райкконен, вероятнее всего, останутся в итальянской команде как минимум на год.

Отметим, что по ходу чемпионата вокруг финского пилота ходило множество слухов, которые подкреплялись недовольством главы «Феррари» Серджио Маркионе. Последний не раз позволял себе публично критиковать Райкконена.

Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
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Феррари Кими Райкконен Себастьян Феттель контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
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