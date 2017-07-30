Боттас, вероятно, подпишет с «Мерседесом» новый контракт

Финский пилот «Мерседес» Валттери Боттас подпишет новое соглашение со своей командой, сообщает Sky Sports. О сроках нового контракт пока ничего неизвестно, официальных подтверждений о продлении сотрудничества с Боттасом от «Мерседеса» пока не поступало.

Однако по ходу сезона глава команды Тото Вольф не раз обращал внимание на то, что доволен Боттасом и не видит причин, по которым с ним следовало бы прекратить сотрудничество.

Боттас перешёл в «Мерседес» в преддверии нынешнего сезона. В составе команды он завоевал 2 победы, в общем зачёте чемпионата он идёт на третьем месте, уступая лидеру Себастьяну Феттелю 23 очка.