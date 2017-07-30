Феттель: я оказал плохую услугу Райкконену

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что терял темп на Гран-при Венгрии из-за проблем с рулём. Феттель признал, что тем самым помешал своему напарнику Кими Райкконену. Тем не менее пилоты «Скудерии» финишировали первым и вторым.

«Я на седьмом небе. Это была по-настоящему сложная гонка. Руки были сильно нагружены после трёх-четырёх кругов под сейфти-каром. Что-то было не так, руль начал поворачиваться вбок. Ситуация ухудшилась, и я стал объезжать бордюры.

Было непросто, и я оказал плохую услугу Кими, который мог ехать быстрее. Но у меня не было темпа. Мне пришлось сохранять концентрацию всю гонку. Надеялся передохнуть хоть пару кругов, но не удалось", — цитирует Феттеля Sky Sports.