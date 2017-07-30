Райкконен: не хотел создавать проблемы и 71 круг ехал позади Феттеля

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен подвёл итоги Гран-при Венгрии, на котором финишировал вторым позади своего напарника Себастьяна Феттеля. Отметим, что финн ехал быстрее и просил команду выпустить его вперёд.

«Сегодня машина работала отлично. Я здорово стартовал, но не хотел создавать проблемы. Я ехал позади 71 круг. Это не идеальная ситуация, конечно, я хотел победить. Обгонять здесь непросто, а с напарником ты стараешься действовать осторожнее. По крайней мере, команда счастлива. Это главное», — приводит слова Райкконена Sky Sports.