175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Райкконен: не хотел создавать проблемы и 71 круг ехал позади Феттеля

30 июля 2017, воскресенье. 17:09. Авто

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен подвёл итоги Гран-при Венгрии, на котором финишировал вторым позади своего напарника Себастьяна Феттеля. Отметим, что финн ехал быстрее и просил команду выпустить его вперёд.

«Сегодня машина работала отлично. Я здорово стартовал, но не хотел создавать проблемы. Я ехал позади 71 круг. Это не идеальная ситуация, конечно, я хотел победить. Обгонять здесь непросто, а с напарником ты стараешься действовать осторожнее. По крайней мере, команда счастлива. Это главное», — приводит слова Райкконена Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Феррари Кими Райкконен Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Венгрии
Новости. Авто
30 июля 2017, воскресенье
17:09 Райкконен: не хотел создавать проблемы и 71 круг ехал позади Феттеля
17:09 Феттель: я оказал плохую услугу Райкконену
17:06 Феттель увеличил отрыв от Хэмилтона до 14 очков, Квят — 17-й
17:01 Фряйнс: думал, Буэми поблагодарит меня. Иногда его поступки нелепые
16:50 Феттель выиграл гонку Формулы-1 Гран-при Венгрии, Квят — 11-й
15:51 Риккардо: не думаю, что Ферстаппену нравится, когда партнёр по команде впереди
15:51 Стрельникова: 11 очков Russian Time — самый низкий результат в этом году
15:47 Маркелов: сделал на такой узкой трассе, как «Хунгароринг», всё, что мог
15:33 Седых: машина кипела ещё на холодном масле, но не подвела
15:11 Боттас, вероятно, подпишет с «Мерседесом» новый контракт
14:53 Источник: «Феррари» сохранит Феттеля и Райкконена на следующий сезон
14:41 Лаппи выиграл Ралли Финляндии
14:28 Феттелю не потребуется замена коробки передач
13:56 Алонсо: надеюсь, в следующем году вместо седьмого места будем бороться за поул
13:25 Буэми по ошибке поругался с Да Коштой
12:24 Мацусита выиграл вторую гонку Формулы-2 в Венгрии, Маркелов — девятый
12:17 В «Макларене» примут решение о сотрудничестве с «Хондой» в сентябре
11:32 Алёшин: уверен, что получится сразиться за подиум на финише
11:12 Хэмилтон: обойти «Феррари» получится, если у них будут проблемы
11:00 Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00
10:25 Лоу — о ди Ресте: это было очень смелое решение
09:32 Результат Буэми в первой гонке Формулы-E в Монреале аннулирован
09:00 Формула-2. Венгрия. Вторая гонка. Онлайн-трансляция
01:00 Риккардо: после гонки у меня останется не так много друзей
00:46 Ди Грасси выиграл первую гонку Формулы-E в Монреале, Буэми — четвёртый
29 июля 2017, суббота
23:27 Определены даты предсезонных тестов Формулы-1 в 2018 году
23:26 Стрельникова: проверка в медицинском центре показала, что Маркелов в порядке
23:26 Ожье не рестартует на Ралли Финляндии из-за состояния здоровья штурмана
23:20 Маркелов: не виню Роуленда — виню себя
23:16 Пауэр выиграл квалификацию IndyCar в Мид-Огайо, Алёшин — 21-й
23:16 Бусыгин выиграл пятый этап Российской дрифт серии
23:12 Стюарды не наказали Роуленда за жёсткую борьбу с Маркеловым
22:31 Окон: верю, что завтра смогу заработать много очков
22:19 Перес: это была самая сложная квалификация в сезоне
21:32 Вольф — о ди Ресте: если это перезапустит его карьеру в Ф-1, буду рад
21:19 Палмер: всё, что нужно в гонке, — хороший ритм
20:56 Ди Грасси выиграл квалификацию Формулы-E в Монреале, Буэми — 12-й из-за штрафа
20:32 Хюлькенберг: штраф за коробку далёк от идеала, но я доволен скоростью машины
20:21 Магнуссен: по какой-то причине «Хаас» не был конкурентоспособен весь уик-энд
20:07 Лаппи лидирует после 21-го СУ Ралли Финляндии
19:47 Ки: Сайнс проделал отличную работу, чтобы пролезть в топ-10
19:32 Сайнс: с утра не ожидал, что попаду в Q3, мы можем гордиться этим результатом
19:29 Квят: надеюсь, что гонка будет полна событий
19:26 Ди Реста: я нервничал и волновался
19:15 Вандорн: надеюсь, «Макларен» попадёт в очки обеими машинами
Все новости RSS
Партнерский контент