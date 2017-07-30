Алонсо: быстрейший круг в гонке стал для меня сюрпризом

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал гонку Гран-при Венгрии, по итогам которой он финишировал на шестом месте.



«Самый быстрый круг в гонке — это, безусловно, сюрприз. Что касается финиша на шестом месте, то мы рассчитывали на седьмое или восьмое, но шестое было возможно, и мы его взяли.



Мы знаем, что есть потенциальные три-четыре Гран-при, в которых мы будем чувствовать себя конкурентоспособными, поэтому нам нужно выжать максимум из них. Мы должны выжать максимум из потенциальных возможностей. И это то, что мы сделали в этот уик-энд.



Шестое место было лучшим из возможных результатов. Быстрейший круг стал подарком. Борьба с Карлосом Сайнсом была плотной. После пит-стопа я знал, что у меня будет два круга, в которых я смогу поднажать на новую резину. Иногда я немного рисковал, но я должен был попробовать. Всё сработало отлично, но Карлос сегодня снова проделал отличную работу», — цитирует Алонсо Sky Sports.