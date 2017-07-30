Хорнер: Ферстаппен признал ошибку. Уверен, Риккардо примет извинения

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал столкновение пилотов своей команды в Венгрии.

«Большое расстройство — мы в один момент потеряли Даниэля, а гонка Макса была испорчена штрафом. Макс слишком глубоко заехал во второй поворот, ошибся и заблокировал колёса. Не будь там Даниэля, не думаю, что он вписался бы в поворот. Макс ехал на пределе и ошибся, что навредило ему, Дэну и команде.

Макс поднял руки и признал ошибку. Мы это приняли, и, уверен, Даниэль тоже примет. У них отличные отношения. Мы обсудим всё открыто. Макс достаточно мужественен, чтобы признать ошибку и извиниться. Все пилоты ошибаются. Важно признавать свои ошибки. Макс это сделал, и я уверен, он поговорит с напарником, и мы двинемся дальше", — цитирует Хорнера Sky Sports.