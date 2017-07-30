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Магнуссен получил два штрафных балла за выдавливание Хюлькенберга с трассы

30 июля 2017, воскресенье. 18:10. Авто

Стюарды Гран-при Венгрии начислили гонщику «Хааса» Кевину Магнуссену два штрафных балла за выдавливание коллеги из «Рено» Нико Хюлькенберга по ходу гонки Гран-при Венгрии. Теперь у датчанина в общей сложности семь штрафных баллов.

«Хюлькенберг обгонял Магнуссена в зоне второго поворота на 62-м круге. Нико находился рядом с Магнуссеном во время совершения манёвра и на самом деле был немного впереди, так что имел право получить место на трассе на выходе. Вместо этого Магнуссен продолжал использовать всю ширину трека и вынудил Хюлькенберга выехать за пределы трассы на выходе из второго поворота», — поясняется решение стюардов в официальном пресс-релизе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Рено Спорт Ф-1 Хаас Ф-1 Кевин Магнуссен Нико Хюлькенберг Формула-1 Гран-при Венгрии
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30 июля 2017, воскресенье
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