Магнуссен получил два штрафных балла за выдавливание Хюлькенберга с трассы

Стюарды Гран-при Венгрии начислили гонщику «Хааса» Кевину Магнуссену два штрафных балла за выдавливание коллеги из «Рено» Нико Хюлькенберга по ходу гонки Гран-при Венгрии. Теперь у датчанина в общей сложности семь штрафных баллов.



«Хюлькенберг обгонял Магнуссена в зоне второго поворота на 62-м круге. Нико находился рядом с Магнуссеном во время совершения манёвра и на самом деле был немного впереди, так что имел право получить место на трассе на выходе. Вместо этого Магнуссен продолжал использовать всю ширину трека и вынудил Хюлькенберга выехать за пределы трассы на выходе из второго поворота», — поясняется решение стюардов в официальном пресс-релизе.