Магнуссен оскорбил Хюлькенберга в эфире ТВ

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен оскорбил Нико Хюлькенберга из «Рено», когда давал телеинтервью после гонки Гран-при Венгрии.

По ходу гонки датчанин вытеснил соперника с трассы, за что был наказан пятью секундами штрафа. Во время интервью Хюлькенберг подошёл к нему со словами: «Самый неспортивный пилот в чемпионате». На что Магнуссен ответил: «Полижи мои шары».

Магнуссен также получил два штрафных очка за своё манёвр. Теперь у датчанина их в общей сложности семь. При 12 баллах за год пилот получает дисквалификацию на одну гонку.