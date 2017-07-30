Хюлькенберг: на трассе Магнуссен ведёт себя просто отвратительно

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг выразил недовольство действиями пилота «Хааса» Кевина Магнуссена, выдавившего его с трассы по ходу гонки Гран-при Венгрии.



«Я ещё раз поздравляю его с тем, что он является гонщиком с самым неспортивным поведением в пелотоне. Когда дело доходит до гонок, он просто отвратителен.



Жёсткая защита — это хорошо, но когда он к ней прибегает, он просто беспощаден и отправляет соперников в стену. То, что он сделал, заставив меня выехать с трассы, было просто по-сволочному.



Мы обменялись с ним парой слов (после гонки). Он сказал мне: «Полижи мои шары». Таким был его ответ мне.



Я хочу поговорить с (гоночным директором) Чарли Уайтингом. Я слышал, что Магнуссен был оштрафован на пять секунд, но в душе он не слишком заботится об этом», — рассказал Хюлькенберг в интервью NBC.