Штайнер: Хюлькенберг — забияка, Магнуссен постоял за себя

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер поддержал своего пилота Кевина Магнуссена в борьбе с Нико Хюлькенбергом и в резких словах, сказанных после неё. За выдавливание Хюлькенберга с трассы Магнуссен получил пять штрафных секунд.

«Нико разрушил гонку Ромена. А потом Кевину дали штраф. Кевин был прав, что отстаивал своё место. С чего бы ему уступать? Борьба была жёсткой. Нико сходил к стюардам с просьбой жёстче наказать Кевина. По-моему, это детское, незрелое поведение. Кто так вообще делает? Я даже дар речи потерял.

Я уважаю Нико как пилота и человека. Но то, что он сделал здесь… Никто не ходит просить наказать другого пожёстче.

Кевин был прав в своих словах. Зачем ему говорить что-то другое? Он получил штраф, и если Нико думает, что штраф должен быть больше, то ему стоит пересмотреть инцидент в первом повороте. Въезжать в Ромена было спортивно? Хюлькенберг — забияка, и ему это спускают. Пришло время, чтобы кто-то постоял за себя", — цитирует Штайнера Autosport.