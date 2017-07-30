Вандорн: «Макларен» схватил свой шанс обеими руками

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн остался доволен 10-м местом на Гран-при Венгрии.

«Это положительный уик-энд для меня. Мы ждали, что будем боеспособны здесь, и весь уик-энд шли в первой десятке. Такие шансы мы должны хватать обеими руками. И мы схватили.

До пит-стопа мы смотрели на отрыв от людей позади и старались пересидеть их. Но я допустил ошибку при остановке, заблокировал колёса и слишком долго тормозил.

Тем не менее темп воодушевил меня. Мы были явно быстрее «Форс Индия», но обгонять тут тяжело. В конечном итоге мы набрали очки, а значит уик-энд вышел хороший", — цитирует Вандорна пресс-служба команды.