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Вандорн: «Макларен» схватил свой шанс обеими руками

30 июля 2017, воскресенье. 19:36. Авто

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн остался доволен 10-м местом на Гран-при Венгрии.

«Это положительный уик-энд для меня. Мы ждали, что будем боеспособны здесь, и весь уик-энд шли в первой десятке. Такие шансы мы должны хватать обеими руками. И мы схватили.

До пит-стопа мы смотрели на отрыв от людей позади и старались пересидеть их. Но я допустил ошибку при остановке, заблокировал колёса и слишком долго тормозил.

Тем не менее темп воодушевил меня. Мы были явно быстрее «Форс Индия», но обгонять тут тяжело. В конечном итоге мы набрали очки, а значит уик-энд вышел хороший", — цитирует Вандорна пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Макларен Стоффель Вандорн Формула-1 Гран-при Венгрии
Новости. Авто
30 июля 2017, воскресенье
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