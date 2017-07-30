Перес: к счастью, контакт с Оконом не изменил баланса моего болида

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал гонку Гран-при Венгрии, по итогам которой финишировал восьмым.



«Я очень рад финишировать сегодня на восьмом месте. С точки зрения ощущений от управления болидом уик-энд не был лёгким. Поэтому заработанные очки в гонке — это неплохое восстановление формы. Я провёл хороший старт, хорошо позиционировал свой болид, и это сыграло важную роль в достижении конечного результата. Был небольшой контакт с моим напарником (Эстебаном Оконом), который привёл к небольшому повреждению переднего антикрыла. Но, к счастью, это не изменило баланса моей машины.



Эта гонка была для меня не самой напряжённой, поскольку большую её часть я провёл позади Сайнса и Алонсо, из-за медленного пит-стопа мы не смогли что-то изменить. В целом первая половина сезона была очень сильной для нас, мы можем отправляться в отпуск удовлетворёнными проделанной работой», — цитирует Переса пресс-служба «Форс Индия».