Стролл: это был тяжёлый уик-энд для «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл прокомментировал гонку Гран-при Венгрии, по итогам которой финишировал на 14-м месте.



«Это была довольно скучная гонка. Я всё время ехал в одиночестве, так что событий было не так много. У нас не было темпа в этот уик-энд, чтобы бороться с другими. Я делал всё что мог, чтобы сдержать других парней на первом отрезке. И справился с этим нормально. Я попытался отыграть позиции на пит-стопе, но у меня не было темпа, задние шины сильно перегревались. Мы вроде финишировали там же, где и стартовали, чего, впрочем, и ожидали. В общем, это был тяжёлый уик-энд, но теперь нам нужно думать о других трассах — Спа и Монце, которые должны лучше подойти нашей машине», — цитирует Стролла пресс-служба команды.