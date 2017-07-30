Грожан: «Хаасу» нужно постараться избегать повторения подобных уик-эндов

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал гонку Гран-при Венгрии, сложившуюся для него не лучшим образом.



«Честно говоря, не так много могу сказать о гонке, она была испорчена в первом повороте, когда меня ударили. После этого у нас был прокол, а затем отлетело колесо, поэтому нам пришлось остановить машину и не брать на себя никаких рисков.



Когда у тебя получается тяжёлый уик-энд, ты хочешь побыстрее вернуться, чтобы вновь ощутить себя на коне. Летний перерыв будет хорош для нас всех. Но нам нужно понять, что мы можем сделать, чтобы избежать повторения подобных уик-эндов», — цитирует Грожана пресс-служба команды.