«Хаас» оштрафован на € 5 тыс. за незакреплённое колесо Грожана

Стюарды Гран-при Венгрии оштрафовали команду «Хаас» на € 5 тыс. за небезопасный выезд болида из боксов. Ромен Грожан после пит-стопа выехал на трассу с не до конца закреплённым колесом.

Заметив проблему с креплением, команда сразу же сказала французу замедлиться и сойти с дистанции.

«Следуя прошлым случаям, когда машина останавливалась и не была классифицирована, а следовательно не мог быть применён 10-секундный штраф, стюарды оштрафовали команду на € 5 тыс.», — приводит текст заявления стюардов GP Update.