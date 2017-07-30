Алонсо: проводил манёвры камикадзе, чтобы обогнать Сайнса-младшего

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо признал, что ему пришлось рисковать в попытках обогнать Карлоса Сайнса-младшего на Гран-при Венгрии. Испанец долгое время не мог справиться с «Торо Россо», но всё же отобрал у Сайнса шестое место.

«Мы были рядом на старте и на рестарте после сейфти-кара и вместе заехали в боксы. Я знал, что у меня есть два круга, чтобы пройти его. И я пытался проводить манёвры камикадзе, потому что знал, что после этих двух кругов обогнать будет невозможно. Всё сложилось хорошо», — приводит слова Алонсо F1 Fanatic.