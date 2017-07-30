Арривабене: Райкконен показал, что он чемпион и командный игрок

Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене похвалил Кими Райкконена за выступление на Гран-при Венгрии. Финн финишировал вторым, позади своего напарника Себастьяна Феттель. Райкконен имел преимущество в скорости и просил команду выпустить его вперёд, но получил отказ.

«Себ провёл прекрасную гонку, удержав лидерство, несмотря на проблемы с рулём. Ему помогло прекрасное выступление Кими, который показал, что он не только чемпион, но и прекрасный командный игрок», — приводит слова Арривабене F1 Fanatic.