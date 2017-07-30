Щёголев: у меня смешанные чувства, потому что мог проехать Бусыгина

Серебряный призёр пятого этапа Российской дрифт-серии Александр Щёголев прокомментировал ход борьбы на рязанском автодроме «Атрон».



«Ощущения на самом деле смешанные, потому что подхватил вот этот кураж, продвигаясь выше по сетке. Раньше я, по-моему, только один раз в топ-8 прошёл, и то сам не понял, как это произошло, а так вообще за четыре года и три полноценных сезона выше топ-16 не заезжал. И как-то всё это получилось. Мы поменяли три турбины. Каждый день вместо тренировок мы меняли турбину. Потому что потренировался, турбина „отлегла“ — давай менять. И вот эта вся нагрузка в голове, что ехать не то чтобы „на все деньги“, а ехать так, чтобы доехать чуть выше.



Почему всё-таки смешанные чувства… Всё это вроде как круто, но я был в полном принятии той истории, что я Бусыгина могу проехать и заехать на первое место. Ничего особенного в его езде не было. Но произошла техническая проблема: в машине что-то заглючило, „мозг“ вошёл в аварийный режим, я в этот момент начал его перезагружать, включать-выключать тумблера, вроде как всё начало работать, я поворачиваю голову — а там стена. Успел только подумать, чем лучше „убраться“ — мордой или задом машины. Выбрал зад. И в принципе повреждения не такие уж сильные. Это с виду только.



Я бы сейчас, конечно, начал говорить, как Катя Седых: „Мне нужен спонсор, чтоб поехать“, но… В „Мячик“ я приеду, в Нижний не позволяют средства. Замена турбин — это одна десятая от бюджета резины. На неё нужно примерно 300-400 тысяч на этап, чтобы полноценно откатать», — рассказал Щёголев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ольге Селезнёвой.