Алёшин: команда проделала отличную работу

Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алёшин, выступающий в IndyCar, прокомментировал гонку в Мид-Огайо, которую ему удалось завершить на 14-м месте.

«Сегодня был неплохой день для нас. У нас была хорошая стратегия и хороший темп, что очень важно. Хотя на этой трассе и трудно обгонять. Команда проделала просто отличную работу. Но мы будем стараться квалифицироваться как можно лучше в следующих гонках и увеличивать скорость», — приводит слова Алёшина официальный сайт «СМП Рейсинг».

Следующая гонка чемпионата Indycar, Поконо-500, пройдёт 20 августа.