Сайнс: не комментирую слухи о возможном переходе «Торо Россо» на моторы «Хонды»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс не намерен высказываться о возможном партнёрстве между своей командой и «Хондой», по крайней мере до тех пор, пока такое сотрудничество не будет подтверждено официально.

«Это слухи, и я их не комментирую. Если это действительно произойдёт, то я без проблем поделюсь своим мнением. Что касается моего будущего, то могу сказать, что вынесу урок из происходящего. Я всё ещё думаю, что выступать за „Торо Россо“ четыре года будет не совсем нормально. Но если это потребуется, то я сделаю так, воспринимая это как награду, а не наказание», — приводит слова Сайнса PaddockTalk.