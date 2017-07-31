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Сайнс: не комментирую слухи о возможном переходе «Торо Россо» на моторы «Хонды»

31 июля 2017, понедельник. 09:35. Авто

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс не намерен высказываться о возможном партнёрстве между своей командой и «Хондой», по крайней мере до тех пор, пока такое сотрудничество не будет подтверждено официально.

«Это слухи, и я их не комментирую. Если это действительно произойдёт, то я без проблем поделюсь своим мнением. Что касается моего будущего, то могу сказать, что вынесу урок из происходящего. Я всё ещё думаю, что выступать за „Торо Россо“ четыре года будет не совсем нормально. Но если это потребуется, то я сделаю так, воспринимая это как награду, а не наказание», — приводит слова Сайнса PaddockTalk.

В «Хонде» не опровергли возможность контракта с «Торо Россо»
Источник: PaddockTalk Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Хонда Ф-1 Карлос Сайнс-младший
Новости. Авто
31 июля 2017, понедельник
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