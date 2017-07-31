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Хорнер: в какой-то момент «Мерседесу» придётся выбирать, на кого они ставят

31 июля 2017, понедельник. 11:52. Авто

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал тактику «Мерседеса» в гонке Гран-при Венгрии. Во время неё Валттери Боттас пропустил партнёра по команде Льюиса Хэмилтона, дав тому возможность попробовать побороться с болидами «Феррари». Попытки британца не увенчались успехом, и тот вернул Боттасу третью позицию, пропустив финна в самом конце гонки.

«Мы сделали то же самое в Монако два года назад. Но когда речь идёт о титуле, всё немного меняется. Смотря на „Мерседес“, можно сказать, что лидером является Хэмилтон, в какой-то момент руководству команды придётся выбирать, на кого они делают ставку», — приводит слова Хорнера Nextgen-Auto.

Источник: Nextgen-Auto Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Валттери Боттас Кристиан Хорнер Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Венгрии
Новости. Авто
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