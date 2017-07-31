Маркьонне: думаю, Феттель и Райкконен хотят остаться в «Феррари»

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне прокомментировал информацию, что вскоре итальянская команда объявит о продлении контрактов с действующими пилотами «Скудерии» — Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном.

«Шансы на то, что Райкконен и Феттель останутся в команде и в 2018 году, более 50%. Они отлично выступают вместе, потому менять их было бы рискованно. Посмотрим, сумеем ли мы их сохранить на следующий год. Думаю, что они хотят остаться. Мы должны анонсировать подписание контрактов в Монце, пока мы ведём переговоры и не ставили подписей, но мы близки к соглашению.

Что касается слухов о договорённости Феттеля с «Мерседесом», что же, жизнь на этом не остановится и тогда мы будем искать другое решение. Но глядя на него, могу сказать, что во многих смыслах он больше похож на итальянца, чем большинство из нас", — приводит слова Маркьонне Corriere della sera.