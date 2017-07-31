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Хорнер: в ФИА слишком ревностно отнеслись к штрафу Ферстаппена

31 июля 2017, понедельник. 13:59. Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что на Гран-при Венгрии стюарды приняли неверное решение, оштрафовав Макса Ферстаппена за столкновение с партнёром по команде Даниэлем Риккардо.

«Я думаю, что они были слишком ревностны, когда принимали решение о штрафе Макса, особенно если вы посмотрите на манёвр Боттаса в Барселоне. Мы говорили о гоночном инциденте, и я считаю, что эта ситуация — гоночный инцидент.

Да, Макс совершил ошибку, он извинился, а Даниэль принял эти извинения. Очевидно, что это было непреднамеренно. Честно говоря, считаю, нам повезло, что на протяжении такого долгого времени Макс и Даниэль так часто боролись друг с другом, но избегали столкновений.

Что касается шансов на победу в гонке, то многое было потеряно в квалификации. Но машина была быстра, вы видели, что в какой-то момент после штрафа Макс уступал лидеру 10 секунд и болид был самым быстрым на трассе. Так что жаль завершать этап с 10 очками, ведь мы могли завоевать гораздо больше", — приводит слова Хорнера Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Кристиан Хорнер Макс Ферстаппен Формула-1 Гран-при Венгрии
Новости. Авто
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