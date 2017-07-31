Булье: «Макларену» надо определиться с мотором в сентябре

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье заявил, что команда намерена определиться с поставщиком моторов на следующий сезон в сентябре.

С 2015 года двигатели «Макларену» поставляет «Хонда», но её агрегаты вызывают массу нареканий в отношении мощности и надёжности.

«Технически мотор можно сменить за 12 недель. Можно поменять его в любое время, если до старта сезона остаётся хотя бы три месяца. Но если вы хотите построить базовый проект вокруг мотора, то надо определиться в сентябре», — приводит слова Булье F1 Today.