«Хонда»: хотели бы остаться с «Маклареном»

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава заявил, что компания рассчитывает продолжить сотрудничество с «Маклареном» в следующем сезоне.

«Без сомнений, мы хотели бы остаться с „Маклареном“. Думаю, их скорость растёт. Результат в Венгрии пришёл благодаря тяжёлой работе и ежедневным усилиям, за которые я хочу поблагодарить команду.

Хотя теперь мы уходим на летний перерыв на подъёме, в целом результатами первой половины сезона мы недовольны. Мы продолжим искать улучшения и надеемся успешно начать вторую часть сезона в Спа", — цитирует Хасегаву F1 Today.