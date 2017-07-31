Нил: двойные очки «Макларена» в Венгрии, как гол перед перерывом

Операционный директор «Макларена» Джонатан Нил сравнил двойной финиш в очках на Гран-при Венгрии с голом в футболе, забитым в конце первого тайма. В Венгрии Фернандо Алонсо стал шестым, а Стоффель Вандорн — десятым.

«Очень рад за пилотов, механиков и всех на базе в Уокинге. Ощущение, будто мы забили гол перед перерывом. Всегда приятно набрать очки и продвинуться вперёд. Мы привезли обновления, и все они сработали. Но первая половина сезона была трудной, так что теперь все ждут перерыва», — приводит слова Нила Autosport.