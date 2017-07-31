Вольф: будь у нас связь с Хэмилтоном, это бы сильно повлияло на итог гонки

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что без проблем с радиосвязью у его команды было бы больше шансов на победу в Венгрии. По ходу гонки связь отказала на болиде Льюиса Хэмилтона.

«Это локальная проблема в оборудовании. Мы нашли трещину в оптоволоконном кабеле, которая заставила нас ехать вслепую. Все наши сети и система данных сломались. У нас не было никаких данных и связи на пит-уолле. Временами удавалось возвращать их, но это сильно нам вредило. Временами Льюис слышал нас, а временами нет.

Мы могли поменять Хэмилтона и Боттаса местами раньше, скажи нам Льюис, что может ехать гораздо быстрее. После он даже сказал, что у него была скорость на первом комплекте шин. Так что мы могли подержать его на трассе подольше. Это могло сильно повлиять на результат, ведь мы были близки к «Феррари» в конце. Но с если да кабы гонку не выиграешь", — цитирует Вольфа Autosport.