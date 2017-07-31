Хэмилтон: перерыв наступил в подходящее время

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рад наступлению летнего перерыва в календаре Формулы-1 и надеется прибавить во второй половине сезона.

«Перерыв наступил в подходящее время. Всем в команде было тяжело физически, психологически и эмоционально. Я говорю только за себя, но сезон пока определённо выдаётся непростой.

Я верю, что мы можем выиграть чемпионат, но для этого всем надо выкладываться на 100%. Я вдохновляю команду вернуться сильными, а сам постараюсь быть ещё сильнее", — цитирует Хэмилтона Sky Sports.