Буэми: что поделать, если теряешь 22 очка из-за дисквалификаций?

Чемпион Формулы-E 2016 года Себастьен Буэми считает, что не отстоял титул из-за одного пропущенного этапа и двух дисквалификаций. Швейцарец уступил Лукасу ди Грасси 24 очка.

«Совсем не жалею о выступлениях, думаю, хорошо поработал. Когда тебя дважды дисквалифицируют и ты теряешь 22 очка, плюс пропускаешь две гонки в чемпионате, в котором их всего 14, что ты можешь поделать? Очевидно, что самыми большими проблемами были пропуск двух гонок в Нью-Йорке и дисквалификации.

Я разочарован, что не выиграл, но отдаю должное Лукасу. Он провёл все гонки и заслужил титул", — цитирует Буэми Autosport.