Палмер: если Кубица меня заменит — убью себя

Пилот «Рено» Джолион Палмер заявил, что совершит самоубийство, если потеряет место в команде до окончания сезона. Так британец прокомментировал пост Николаса Латифи в «твиттере» о предстоящих тестах.

«Клянусь богом, если ты или Кубица меня замените, я убью себя», — написал Палмер.

Латифи и Кубица отработают за «Рено» на двухдневных тестах Формулы-1 в Венгрии на трассе «Хунгароринг». Ранее ходили слухи, что Кубица может вернуться в статус боевого пилота по ходу 2017 года. Однако босс «Рено» Сириль Абитебуль уже их опроверг.