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Палмер: если Кубица меня заменит — убью себя

31 июля 2017, понедельник. 23:19. Авто

Пилот «Рено» Джолион Палмер заявил, что совершит самоубийство, если потеряет место в команде до окончания сезона. Так британец прокомментировал пост Николаса Латифи в «твиттере» о предстоящих тестах.

«Клянусь богом, если ты или Кубица меня замените, я убью себя», — написал Палмер.

Латифи и Кубица отработают за «Рено» на двухдневных тестах Формулы-1 в Венгрии на трассе «Хунгароринг». Ранее ходили слухи, что Кубица может вернуться в статус боевого пилота по ходу 2017 года. Однако босс «Рено» Сириль Абитебуль уже их опроверг.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Рено Спорт Ф-1 Джолион Палмер Роберт Кубица
Новости. Авто
31 июля 2017, понедельник
23:19 Палмер: если Кубица меня заменит — убью себя
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09:15 Алёшин: команда проделала отличную работу
00:38 Ньюгарден выиграл гонку IndyCar в Мид-Огайо, Алёшин — 14-й
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30 июля 2017, воскресенье
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21:08 «Хаас» оштрафован на € 5 тыс. за незакреплённое колесо Грожана
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20:18 Булье: Алонсо совершенно сенсационно выступил в Венгрии
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19:41 Перес: к счастью, контакт с Оконом не изменил баланса моего болида
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19:30 Штайнер: Хюлькенберг — забияка, Магнуссен постоял за себя
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