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Сироткин: у Кубицы есть очень большие плюсы в борьбе за место в «Рено»

31 июля 2017, понедельник. 23:42. Авто

Тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин заявил, что у Роберта Кубицы есть плюсы, не связанные со скоростью, в борьбе за место боевого пилота команды.

«Безусловно, я прекрасно понимаю те эмоции, которые испытывают сотрудники команды, ведь очень многие с Кубицей работали ещё в его золотые годы. Я прекрасно понимаю, что они чувствуют от мысли, что Роберт может вернуться. Но действительно это немножко осложняет мою задачу. Не могу сказать, что это кардинально всё меняет, но, безусловно, одним очень сильным претендентом на место стало больше.

Да, у него есть свои минусы, но выходит, что они потенциально дают очень большие плюсы – этому нелегко противостоять. Я говорю даже не о скорости, не о непосредственной работе на трассе, а об остальных аспектах", — цитирует Сироткина F1 News.

Источник: F1News Сообщить об ошибке
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