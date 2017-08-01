В «Заубере» ожидали большего от работы обновлений в Венгрии

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон признался, что в команде расстроены выступлением в Венгрии, поскольку ожидали большего от обновлений аэродинамики.



«Это была трудная гонка. У нас не было того темпа, на который мы рассчитывали, и мы просто не могли бороться с соперниками впереди нас. Это разочаровывает, потому что мы надеялись сделать большой шаг вперёд за счёт первых обновлений аэродинамики, которые привезли с собой. После летнего перерыва мы сможем добиться прогресса», — приводит слова Эрикссона GPUpdate.