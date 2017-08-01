Ферстаппен загладил вину перед Риккардо за столкновение в Венгрии бутылкой пива

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен извинился перед напарником Даниэлем Риккардо за столкновение в гонке Гран-при Венгрии, распив с ним по купленной им бутылке голландского пива, сообщает De Telegraaf.



Австралийский гонщик в интервью Auto Bild рассказал, что принял извинения напарника: «Макс извинился и признал свою вину на сто процентов. Я принимаю извинения, поэтому покончим с этим. Всё равно невозможно изменить того, что произошло».



Из-за столкновения на старте Риккардо сошёл с дистанции, после чего не скрывал своего возмущения манёвром товарища по команде.